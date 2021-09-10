Куба отменит все ограничения для российских туристов
Куба упростила правила въезда для россиян, сообщают «Известия».
Так, вместо повторного ПЦР-теста в аэропорту гражданам России делают бесплатный экспресс-тест на антигены в отелях. С 15 ноября будут отменены все ограничения для россиян. Процесс упрощения правил въезда на Кубу запустили 8 сентября. До этого российские туристы сдавали ПЦР-тест при отбытии на Кубу и по прилете туда. Вместо этого гостям прямо в отелях делают бесплатный тест на антигены, результат которого готов через 10 минут.
К туристам также не будут предъявлять требования о вакцинации. Всего с момента открытия курорта Кайо-Коко в ноябре 2020 года коронавирус был выявлен у 492 российских туристов. А на курорте Варадеро, который начал принимать российских путешественников с апреля 2021 года, положительных случаев было 54.
Высокий сезон на острове стартует 1 ноября.
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