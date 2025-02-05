Количество поездок иностранцев в Россию выросло на 8,2% в 2024 году
Количество поездок иностранных граждан в Россию в прошлом году увеличилось на 8,2%, до 16,7 млн человек. Об этом сообщило РБК со ссылкой на статистику погранслужбы ФСБ РФ.
Согласно данным, чаще всего в РФ приезжали из Узбекистана, Таджикистана и Казахстана. Отмечается, что стало больше туристов из Китая – 1,7 млн человек. В 2023 году эта цифра была в два раза меньше.
Подчеркивается, что европейцы стали приезжать в РФ на 16% чаще в сравнении с 2023 годом. Лидером по поездкам в Россию в прошлом году лидером стала Германия. Трафик поездок вырос на 17% – до 119,5 тысячи.
Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал «Радиоточке НСН», что рост турпотока россиян в Японию за 2024 год составил 150%. По его словам, в эту страну активно летают жители европейской части РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru