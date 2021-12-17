Клуб Poseidon Expeditions стал лучшим в мире оператором экспедиционных круизов в полярные регионы
Клуб полярных путешествий Poseidon Expeditions стал обладателем самой престижной международной премии в туриндустрии World Travel Awards-2021 как лучший в мире оператор экспедиционных круизов в полярные регионы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Лауреатов World Travel Awards-2021 объявили 16 декабря. При определении победителей учитывали как мнения экспертов туристической отрасли, так и отзывы путешественников.
«Победа в World Travel Awards – очень ценная награда, особенно в этот непростой для туризма период. Экспедиционные круизы – особый вид путешествий, и мы рады, что интерес к ним растет. Для нас тоже важно расти, чтобы и дальше создавать незабываемый опыт полярных приключений и расширять границы привычного», – рассказал основатель Poseidon Expeditions Николай Савельев.
Клуб полярных путешествий более 20 лет организует экспедиционные круизы – реальные исследовательские путешествия в Арктику и Антарктику для российских и иностранных туристов. Компания предлагает испытать маршруты в уникальные полярные регионы Земли по следам великих экспедиций, совершить полярный прыжок или купание в Северном Ледовитом океане, попробовать каякинг среди ледников, провести ночь под небом Антарктиды, увидеть северное сияние.
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