Форум PRO{ТУРИЗМ} пройдет в Истре 23-24 сентября

Крупное деловое мероприятие PRO{ТУРИЗМ} состоится в Подмосковной Истре 23-24 сентября. На площадке музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» соберутся представители туризма, бизнеса и власти.

В форуме в качестве спикеров планируют принять участие руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова, и.о. министра Правительства Московской области по туризму Алексей Шимко, а также 250 экспертов отрасли из 30 регионов страны.

Главной темой форума станут современные тренды и стратегии развития туристической сферы в России, также будут обсуждаться меры государственной поддержки бизнеса, который готов интегрироваться в сферу туризма и гостеприимства.

В рамках мероприятия, помимо выступлений экспертов и спикеров, предусмотрены выставка туристических возможностей регионов, нетворкинг, культурная и развлекательная программы.

Вход на мероприятие будет бесплатным для всех гостей. Зарегистрироваться на мероприятие необходимо по ссылке: http://pro-tourism.ru/registration.

