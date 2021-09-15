Форум PRO{ТУРИЗМ} пройдет в Истре 23-24 сентября
Крупное деловое мероприятие PRO{ТУРИЗМ} состоится в Подмосковной Истре 23-24 сентября. На площадке музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» соберутся представители туризма, бизнеса и власти.
В форуме в качестве спикеров планируют принять участие руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова, и.о. министра Правительства Московской области по туризму Алексей Шимко, а также 250 экспертов отрасли из 30 регионов страны.
Главной темой форума станут современные тренды и стратегии развития туристической сферы в России, также будут обсуждаться меры государственной поддержки бизнеса, который готов интегрироваться в сферу туризма и гостеприимства.
В рамках мероприятия, помимо выступлений экспертов и спикеров, предусмотрены выставка туристических возможностей регионов, нетворкинг, культурная и развлекательная программы.
Вход на мероприятие будет бесплатным для всех гостей. Зарегистрироваться на мероприятие необходимо по ссылке: http://pro-tourism.ru/registration.
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