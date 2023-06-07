Эксперт рассказал, когда подешевеют путевки за границу
Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал «Вечерней Москве» о причинах роста цен на отдых за границей для россиян, а также назвал сроки, когда путевки подешевеют.
Он отметил, что самый высокий рост цен оказался в Турции. Он назвал «небывалым» сегодняшний спрос на это направление.
«А спрос формирует предложение, поэтому туроператоры решили закрыть свои финансовые дыры путем увеличения стоимости этих турпакетов», - сказал Мельник.
Собеседник сравнил стоимость туров в ОАЭ, которые поднялись в цене не более чем на пять процентов, и отдых в Турции, в которой стоимость отдыха за последние два дня выросла на 20-25 процентов.
Отдых за границей подешевеет нескоро, потому что сейчас летний сезон, и цены находятся на их пике, добавил Мельник.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru