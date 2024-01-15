Дагестан получит четыре новых поезда для пригородного сообщения в 2024 году

Он отметил, что в республику запланирована поставка электропоездов переменного тока 6-вагонной составности для курсирования на участке Хасавюрт – Махачкала – Дербент. По словам Салавова, такие поезда полностью соответствуют актуальным требованиям к безопасности и комфорту.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Nordwind расширит маршрутную сеть в Дагестан за счет запуска новых регулярных рейсов из шести городов. Отмечалось, что в 2024 году авиакомпания планирует открытие регулярных рейсов в Дагестан из Нижневартовска, Саранска, Кирова, Сыктывкара, Иваново и Оренбурга, передает «Радиоточка НСН».

