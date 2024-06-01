Байкал возглавил топ-5 самых желанных мест для отдыха в России
Большая часть россиян (48%) хотели бы посетить Байкал, говорится в исследовании социологического агентства «Вебер».
Второе место в топе самых желанных туристически направлений у россиян занял Алтай, за него проголосовали 34% опрошенных. Следом идет Дальний Восток. Посетить этот край хотели бы 32% опрошенных.
На четвертой строчке расположилась Республика Карелия с результатом в 30% голосов. Пятое место поделили между собой Крым и Санкт-Петербург. За них голоса отдали порядка 29% опрошенных.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», именно прямыми перелётами в Российском союзе туриндустрии объяснили популярность Кубы у туристов из РФ, несмотря на довольно дорогое удовольствие. Средний чек тура – 151,2 тысячи рублей на человека в двухместном номере.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru