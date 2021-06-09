«Ажиотаж спал»: отели Сочи снижают цены на отдых из-за отсутствия спроса

Сочинские отельеры снижают цены на летний и бархатный сезоны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.

Как отметила представитель РСТ, из-за отмены рейсов в Турцию в мае «многие туристы переориентировались на Сочи».

«Однако сейчас курорт переходит в обычный формат бронирования: продажи вернулись в привычный режим, ажиотаж спал. Продажи по заявленным ранее высоким расценкам не состоялись, наблюдается откат к более адекватным ценам», — рассказала Тюрина.

По словам пресс-секретаря РСТ, в случае сохранения тенденции цены в Сочи «успокоятся и придут к норме».

Кроме того, Тюрина рассказала, что спрос на туры на российский курорт не вырос после продления ограничения авиасообщения с Турцией. Вместе с тем, в РСТ считают, что сочинские отели заинтересованы «продать максимум мест в июне», поскольку в случае открытия Турции им придется снизить цены.

Также пресс-секретарь РСТ рассказала, что продажи индивидуальный туров в Сочи падают, при этом сегмент делового туризма активно выкупает блоки номеров.

Между тем, Сочи стал одним из самых популярных авианаправлений для путешествий в длинные июньские выходные, отмечает RT. По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, в Сочи запланированы почти 16% всех перелетов из Москвы в период с 12 по 14 июня, средний чек составляет 11,7 тысячи рублей в обе стороны.

