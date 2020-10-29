Австрия возобновила авиасообщение с Россией

Авиакомпания Austrian Airlines сообщила о возобновлении полётов в Россию и увеличении количества рейсов, передаёт ТАСС со ссылкой на официального представителя компании Таню Грубер.

По словам авиаперевозчика, с 29 октября в Россию будут летать два рейса в неделю: в понедельник и четверг.

Austrian Airlines отмечает, что пассажирам необходимо соблюдать требования российских и австрийских властей о правилах въезда на территорию стран.

Авиасообщение России с другими странами было приостановлено весной на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции. На данный момент разрешены перелёты в несколько турецких городов, Лондон, Женеву, Дубай, Каир, Сеул, Минск, Бишкек, Нур-Султан. Кроме того, восстановлены рейсы из России на Мальдивы и на Занзибар.

В октябре Росавиация возобновила перелёты в Сербию и на Кубу, а с ноября откроется авиасообщение России с Японией.

