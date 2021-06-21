Авиакомпания S7 возобновит рейсы в Турцию с 10 июля

Авиакомпания S7 объявила о возобновленнии с 10 июля полётов по маршруту Москва - Анталья, сообщает ТАСС.

В компании отметили, что полёты по данному направлению планируется выполнять ежедневно. Кроме того, авиаперевозчик намерен в ближайшее время открыть дополнительные рейсы в города Турции.

Ранее Россия с 15 апреля я ограничила авиасообщение с Турцией из-за ухудшения там ситуации с коронавирусом. Позже вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что оперштаб принял решение о восстановлении полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня, сообщает RT.

