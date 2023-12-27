АТОР: Туроператоры предложили россиянам скидки до 35% на летний отдых

Туроператоры предложили россиянам скидки от 5 до 35% на летний отдых на пляжных курортах, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Например, сегодня туры на Кипр можно купить со скидкой в 15-20%. Стоимость такого отдыха составит от 32 тысяч рублей на двоих, включая апартаменты без питания на семь ночей. Выгодные предложения также есть и на греческом направлении и в Италии.

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Российские туроператоры начали продажу путевок на китайский остров Хайнань после того, как «Аэрофлот» запустил прямые рейсы на китайский остров, сообщает АТОР. Туры с прямым перелетом из Москвы уже сформированы. В TEZ Tour готовы предложить туристам поездки на 7, 14, 21 и 28 ночей. Новогодний вылет 27 декабря обойдется туристам от 93 549 рублей на человека за семь ночей при двухместном размещении в четырехзвездочном отеле с завтраками, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/ Борис Бабанов
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