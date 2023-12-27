АТОР: Туроператоры предложили россиянам скидки до 35% на летний отдых

Туроператоры предложили россиянам скидки от 5 до 35% на летний отдых на пляжных курортах, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Например, сегодня туры на Кипр можно купить со скидкой в 15-20%. Стоимость такого отдыха составит от 32 тысяч рублей на двоих, включая апартаменты без питания на семь ночей. Выгодные предложения также есть и на греческом направлении и в Италии.