АТОР: Туроператоры открыли продажу туров в Хайнань

Российские туроператоры начали продажу путевок на китайский остров Хайнань после того, как «Аэрофлот» запустил прямые рейсы на китайский остров, сообщает АТОР.

Туры с прямым перелетом из Москвы уже сформированы. В TEZ Tour готовы предложить туристам поездки на 7, 14, 21 и 28 ночей. Новогодний вылет 27 декабря обойдется туристам от 93 549 рублей на человека за семь ночей при двухместном размещении в четырехзвездочном отеле с завтраками.

Стоимость аналогичного тура у туроператора Pac Group начинается от 108 тысяч рублей на двоих. Туроператор FUN&SUN предлагает тур с вылетом 27 декабря на 8 ночей по цене от 79 167 руб. за человека при двухместном размещении.

Ранее «Аэрофлот» сообщил, что 27 декабря откроет прямые регулярные рейсы из аэропорта Шереметьево на остров Хайнань. На первоначальном этапе полеты будут осуществляться один раз в неделю — по средам. В дальнейшем планируется ввести второй еженедельный рейс — по воскресеньям. Также авиакомпания 23 декабря запустила первые прямые рейсы из Москвы в Гонконг.