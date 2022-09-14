АТОР: Малайзия захотела работать с картами «Мир»

Гендиректора национального офиса по туризму Малайзии Искандар Мирза Мохд Юсоф заявил, что в настоящее время обсуждается возможность использования стране карт российской платежной системы «Мир», сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россия ведет переговоры с Китаем по применению карт «Мир»

Он отметил успешный опыт Вьетнама, а также напомнил, что Таиланд и Мьянма «пока не разрешили задачу» введения карт «Мир».

Искандар Мирза Мохд Юсоф добавил, что пока российские туристы могут пользоваться в Малазии картами UnionPay.

Ранее российский посол в Нью-Дели Денис Алипов заявил, что Индия и Россия ведут активный диалог по взаимному признанию платёжных систем МИР и RuPay, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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