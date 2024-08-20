«Аэрофлот» откроет прямые рейсы на Бали 17 сентября

В сообщении говорится, что из российской столицы на индонезийский остров будут летать комфортабельные Airbus A350.

Уточняется, что из Москвы в Денпасар рейсы будут выполняться по вторникам и субботам, а с 3 октября можно будет улететь по четвергам.

Вернуться в Россию можно будет по средам и воскресеньям, с 4 октября будет добавлен рейс в Москву по пятницам.

Ранее посол России в республике Маврикий Константин Климовский заявил, что «Аэрофлот» возобновит полёты в африканское государство в октябре-ноябре, сообщает RT.