48-летний россиянин Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто, сообщает ТАСС.

Зубов - олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли, один из самых результативных российских защитников в истории НХЛ.

Церемония включения новых членов пройдет в ноябре.

В 2018 году в Зал хоккейной славы был введен Александр Якушев.

