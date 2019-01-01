Спорт
В 2018 году в Зал хоккейной славы был введен Александр Якушев.
Зубов введен в Зал хоккейной славы
25 июня22:22
48-летний россиянин Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто, сообщает ТАСС.
Зубов - олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли, один из самых результативных российских защитников в истории НХЛ.
Церемония включения новых членов пройдет в ноябре.
В 2018 году в Зал хоккейной славы был введен Александр Якушев.
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ФОТО: flickr.com // Andrei Zavialov
ТЕГИ:Хоккей