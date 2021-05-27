Зинедин Зидан покинул мадридский «Реал»
Французский футболист Зинедин Зидан покинул пост главного тренера футбольного клуба «Реал», сообщает пресс-служба мадридской команды.
«Зидан - один из величайших мифов Реала. Пришло время выразить нашу признательность за его профессионализм, преданность делу и страсть на протяжении всех этих лет, а также за то, что его фигура олицетворяет «Реал Мадрид», - говорится в заявлении испанского клуба.
Зидан тренировал «Реал» с 2016 по 2018 год и дважды выиграл испанский чемпионат, а также три раза Лигу чемпионов. В 2019 году , на фоне удручающих результатов по руководством тренера Сантьяго Солари, владельцы клуба решили вернуть француза.
В прошедшем сезоне «Реал» впервые за с 2010 года остался без наград. «Сливочные» стали вторыми в чемпионате Испании, а также вылетели из розыгрыша кубка страны и Лиги чемпионов.
Ранее итальянский журналист Фабрицио Романо в своём Twitter заявил, что пост главного тренера «Реала» могут занять Массимилиано Аллегри, Рауль и Йоахим Лёв, сообщает RT.
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