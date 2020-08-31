Зимняя Универсиада перенесена из-за коронавируса

Зимняя студенческая Универсиада 2021 года перенесена в связи с пандемией коронавируса. О таком решении объявила Международная федерация университетского спорта (FISU). Изначально соревнования были запланированы на 21 - 31 января будущего года.

Новая дата проведения Универсиады пока не определена. Как пояснили в FISU, одной из ключевых причин переноса стала невозможность сборных США, России и Китая приехать в Швейцарию, где должны были пройти соревнования.

Как отмечает РИА ФАН, ранее министр спорта России Олег Матыцин выразил сожаление в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса. Однако, по его словам, введённые запреты - единственный возможный способ решения проблемы распространения инфекции.

