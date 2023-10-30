Журова заявила, что больше не получает удовольствия от конькобежного спорта

По её словам, она перестала получать удовольствие от конькобежного спорта и забросила его, так как достигла максимума.

«Конькобежным спортом не занимаюсь, потому что не имеет смысла. Когда в этом виде спорта ты достиг максимума, заниматься им потом никакого удовольствия нет», — пояснила Журова.

Она добавила, что сейчас может заниматься тем, что раньше было запрещено из-за опасности получить травму, например, кататься на горных лыжах.

Ранее Журова рассказала «Радиоточке НСН», что была сильно расстроена, когда узнала об отъезде конькобежек из России.

