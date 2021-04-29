Жители Омска отмечают чемпионство «Авангарда» салютом и гуляниями

В городе проходят стихийные массовые гуляния на центральной улице. Болельщики вышедшие на улицу из официальной фан-зоны, устроили дискотеку, включив в автомобилях старый гимн команды. К месту гуляния подъезжали машины. В воздух начали запускать салюты.

По центральной улице города проехать можно с трудом. Пассажиры движущихся на небольшой скорости машин открывали окна и на ходу давали пять выстроившимся фанатам. Полиция празднованию не мешает.

«Авангард» в шестом матче финальной серии сумел обойти московскую команду ЦСКА. Игра завершилась со счетом 1:0. Ранее команда трижды доходила до финала.

