Жители Омска отмечают чемпионство «Авангарда» салютом и гуляниями
Жители Омска отмечают победу хоккейного клуба «Авангард», которые впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина, сообщает ТАСС.
В городе проходят стихийные массовые гуляния на центральной улице. Болельщики вышедшие на улицу из официальной фан-зоны, устроили дискотеку, включив в автомобилях старый гимн команды. К месту гуляния подъезжали машины. В воздух начали запускать салюты.
По центральной улице города проехать можно с трудом. Пассажиры движущихся на небольшой скорости машин открывали окна и на ходу давали пять выстроившимся фанатам. Полиция празднованию не мешает.
«Авангард» в шестом матче финальной серии сумел обойти московскую команду ЦСКА. Игра завершилась со счетом 1:0. Ранее команда трижды доходила до финала.
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