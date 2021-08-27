Жиркову запретили появляться на базе сборной России по футболу
Защитнику сборной России по футболу Юрию Жиркову, восстанавливающемуся после травмы в матче Россия-Бельгия на чемпионате Европы — 2020, запретили появляться на базе национальной команды в Новогорске. Об этом сообщил журналист Илья Казаков в колонке для «Спорт-Экспресс».
Как отметил корреспондент, в свободные от тренировок часы Жирков занимался на одном из двух полей базы сборной. Однако накануне после занятий новый начальник российской команды Сергей Куличенко попросил футболиста не появляться на базе и не проходить там реабилитацию.
Позже Жирков подтвердил эту информацию, отмечает RT.
В эти дни российская футбольная сборная готовится в Новогорске к матчам с Хорватией, Кипром и Мальтой. Однако Жирков не пересекался бы с командой, поскольку занимается в другом корпусе базы.
Жирков играет за сборную России с 2005 года. В составе национальной команды защитник провел 105 матчей. До конца сезона 2020-2021 футболист играл за петербургский «Зенит», однако срок контракта Жиркова истек, и сейчас защитник стал свободным агентом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,8 млн+19 630 / сут.
Умерли
179 тыс.+820 / сут.
Выздоровели
6,1 млн+19 661 / сут.
- Криштиану Роналду попрощался с партнерами по «Ювентусу»
- Экс-премьер Италии Берлускони госпитализирован
- СМИ: Число погибших при взрывах в Кабуле возросло до 110
- Более 120 км набережных благоустроят и реконструируют в Москве
- Власти Москвы не согласовали митинг журналистов против закона о СМИ-иноагентах
- За сутки в России зарегистрировали 19 509 новых случаев коронавируса
- Талибы запретят в Афганистане музыку
- Жиркову запретили появляться на базе сборной России по футболу
- В Таиланде упростили въезд для привитых «Спутником V» туристов
- Распылившим в москвичку перцовый баллончик пранкерам грозит семь лет колонии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru