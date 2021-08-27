Жиркову запретили появляться на базе сборной России по футболу

Защитнику сборной России по футболу Юрию Жиркову, восстанавливающемуся после травмы в матче Россия-Бельгия на чемпионате Европы — 2020, запретили появляться на базе национальной команды в Новогорске. Об этом сообщил журналист Илья Казаков в колонке для «Спорт-Экспресс».

Как отметил корреспондент, в свободные от тренировок часы Жирков занимался на одном из двух полей базы сборной. Однако накануне после занятий новый начальник российской команды Сергей Куличенко попросил футболиста не появляться на базе и не проходить там реабилитацию.

Позже Жирков подтвердил эту информацию, отмечает RT.

В эти дни российская футбольная сборная готовится в Новогорске к матчам с Хорватией, Кипром и Мальтой. Однако Жирков не пересекался бы с командой, поскольку занимается в другом корпусе базы.

Жирков играет за сборную России с 2005 года. В составе национальной команды защитник провел 105 матчей. До конца сезона 2020-2021 футболист играл за петербургский «Зенит», однако срок контракта Жиркова истек, и сейчас защитник стал свободным агентом.

