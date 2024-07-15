Женский футбольный клуб из ЛНР «Кобра» взял серебро на турнире в Москве
Единственная женская футбольная команда Луганской народной республики, «Кобра» из Белокуракино, завоевала серебряные медали прошедшего в Москве в выходные турнира сильнейших любительских команд страны Кубок Регионов.
Как сообщает корреспондент НСН, присутствовавший на месте событий, «Кобра» дошла до финала, уступив московскому клубу «Экспресс» лишь в серии послематчевых буллитов, которые заменяют традиционные пенальти в футболе формата 6 на 6. В рамках турнира состоялся и первый в истории матч женских команд из ЛНР и Дагестана, в котором «Кобре» удалось победить «Эстер» из Махачкалы.
«Кобра» второй раз в своей новейшей истории приехала в Москву. На первом этапе Кубка Регионов, в мае 2024 года, команда из ЛНР взяла бронзу соревнований в сильнейшей группе. При этом оба раза лучшими игроками турнира признавались футболистки «Кобры» Елена Барсова и Александра Пронька.
Главный тренер клуба Анатолий Кривуля рассказал НСН, что ранее команда выступала в украинской Первой лиге, а после начала конфликта у «Кобры» не осталось соперниц в ЛНР, поэтому сегодня женский клуб играет против мужских команд в турнирах нового российского региона.
Ранее сообщалось о приезде в Москву женской сборной КНДР по футболу. 12 июля северокорейские футболистки победили сборную России со счетом 3:0. 15 июля состоится второй товарищеский матч между женскими сборными России и КНДР, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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