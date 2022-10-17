Женская сборная России по баскетболу не допущена до отбора на ЧЕ-2023

Женские сборные России и Белоруссии по баскетболу отстранены от участия в отборочном турнире чемпионата Европы 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации баскетбола

Отмечается, что сборные не примут участия в чемпионате, которые пройдет в следующем году в Словении и Израиле.

В сообщении говорится, что решение связано с событиями на Украине.

Ранее стало известно, что Минобороны и Минспорт России в ближайшее время предоставят футболистам бронь от призыва в рамках частичной мобилизации. По данным СМИ, ведомства выпустят соответствующее решение на текущей неделе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииБаскетбол
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры