Женская сборная России по баскетболу не допущена до отбора на ЧЕ-2023

Женские сборные России и Белоруссии по баскетболу отстранены от участия в отборочном турнире чемпионата Европы 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации баскетбола

Отмечается, что сборные не примут участия в чемпионате, которые пройдет в следующем году в Словении и Израиле.

В сообщении говорится, что решение связано с событиями на Украине.

Ранее стало известно, что Минобороны и Минспорт России в ближайшее время предоставят футболистам бронь от призыва в рамках частичной мобилизации. По данным СМИ, ведомства выпустят соответствующее решение на текущей неделе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

