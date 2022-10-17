Женская сборная России по баскетболу не допущена до отбора на ЧЕ-2023
Женские сборные России и Белоруссии по баскетболу отстранены от участия в отборочном турнире чемпионата Европы 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации баскетбола
Отмечается, что сборные не примут участия в чемпионате, которые пройдет в следующем году в Словении и Израиле.
В сообщении говорится, что решение связано с событиями на Украине.
Ранее стало известно, что Минобороны и Минспорт России в ближайшее время предоставят футболистам бронь от призыва в рамках частичной мобилизации. По данным СМИ, ведомства выпустят соответствующее решение на текущей неделе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru