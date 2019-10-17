Женская сборная по борьбе почти наполовину составлена из атлеток Подмосковья
Почти половину женской сборной России по борьбе составили воспитанницы спортивных школ Московской области. Об этом Телеканалу «360» рассказал президент Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили. Он отметил, подмосковные спортсменки завоёвывают олимпийские награды, а также входят в разряд перспективных членов сборной.
Президент ФСБР рассказал также о заседании тренерского совета, в ходе которого были вручены награды спортсменам-призёрам и их наставникам. По словам Мамиашвили, здесь также было отмечено немало атлетов из Подмосковья.
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