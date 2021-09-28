Жамнову предрекли долгое сотрудничество со сборной по хоккею
Новый главный тренер национальной команды по хоккею Алексей Жамнов сможет проработать на этом посту длительное время. Об этом рассказал советский и российский хоккеист, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли, вице-президент КХЛ Валерий Каменский.
При этом президент хоккейной федерации Владислав Третьяк ранее сообщал, что готовить команду к Олимпиаде-2022 в Пекине будет Олег Знарок. В настоящий момент известно, что Знарок будет работать в сборной как консультант.
«Кандидатура достойная. Он работал уже восемь лет в штабе сборной, работал в "Спартаке" и главным тренером был. Имеет огромное уважение среди ребят как с НХЛовцев, так и с КХЛ. Я думаю, что такой тренер будет не только на один турнир или на один год, а на будущее», - цитирует Каменского «Радио 1».
Будучи хоккеистом сборной, Жамнов три раза стал чемпионом первенства СССР/СНГ, он также является чемпионом Олимпийских игр и бронзовым призером чемпионата мира. Последние три года он работал в качестве старшего тренера московского ХК «Спартак».
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