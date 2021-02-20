«Зенит» вылетел из Кубка России, проиграв аутсайдеру РПЛ
Лидер Российской премьер-лиги «Зенит» покидает розыгрыш Кубка России по футболу. На своём поле в Санкт-Петербурге сине-бело-голубые проиграли «Арсеналу» из Тулы в матче 1/8 финала со счётом 1:2.
Хозяева открыли счёт – на 19 минуте отличился Далер Кузяев. Однако уже через 66 минут гости сравняли счёт – гол на счету Кирилла Панченко. А вскоре (37 минута) Роберт Бауэр установил, как оказалось, окончательный результат, реализовав пенальти.
Таким образом, «Зенит» не сумеет защитить титул победителя Кубка России-2019/2020, уступив команде, занимающей третью строчку с конца турнирной таблицы РПЛ.
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