«Зенит» выиграл у тульского «Арсенала» со счетом 3:1

Петербургский футбольный клуб "Зенит" обыграл тульский "Арсенал" в ходе встречи девятого тура чемпионата Российской премьер-лиги.

Счет открыли петербуржцы, Артем Дзюба направил мяч в ворота соперника на 5-ой минуте матча. Уже во втором тайме команда Тулы сравняла счет: Кантемир Берхамов забил гол со штрафного на 56-ой минуте.

Позже «Зенит» вырвался вперед, отправив еще два мяча в ворота «Арсенала». В частности, на 66-й минуте реализовал пенальти Себастьян Дриусси, на 88-й минуте гол забил Олег Шатов.

По данным «Интерфакс», по итогам встречи "Зенит" лидируют в турнирной таблице с 20 очками, «Арсенал» занимает 7-ое место с 13 очками.



