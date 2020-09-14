«Зенит» возглавил рейтинг РПЛ, обыграв «Арсенал»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» вновь возглавил турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ), обыграл тульский «Арсенал». Об этом сообщает «Интерфакс».

Так «Зенита» с 16 очками стал лидером рейтинга. «Арсенал», заработав 5 очков, находится на 14-м месте.

По данным агентства, счет матча «Зенит»-«Арсенал» закончился со счетом 3:1. Первый гол был забит на 25-й минуте Андреем Мостовым («Зенит»), отрыв петербургском команде через 6 минут увеличил Артем Дзюба.

Во втором тайме на 60-й минуте отставание «Арсенала» сократил Юрий Ковалев. Однако, на 86-й минуте Александр Ерохин забил очередной гол за петербуржцев.







