«Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
3 декабря 202121:10
Петербургский «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в матче семнадцатого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Игра закончилась со счетом 2:2. Первые два гола забили ростовчане - Дмитрий Полоз (11-я минута) и Николай Комличенко (25). После «Зенит» отыгрался дублем Клаудиньо (31-я, 69-я минуты).
Проигрывать было нельзя. Ничья на «Газпром Арене» #ЗенитРостов pic.twitter.com/2CWaZJB96S— ФК «Зенит» (@zenit_spb) December 3, 2021
Встреча команд прошла на «Газпром-арене» в Петербурге.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru