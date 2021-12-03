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«Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ

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Встреча команд прошла на «Газпром-арене» в Петербурге.

Проигрывать было нельзя. Ничья на «Газпром Арене» #ЗенитРостов pic.twitter.com/2CWaZJB96S

Игра закончилась со счетом 2:2. Первые два гола забили ростовчане - Дмитрий Полоз (11-я минута) и Николай Комличенко (25). После «Зенит» отыгрался дублем Клаудиньо (31-я, 69-я минуты).

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в матче семнадцатого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

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