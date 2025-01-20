«Зенит» получит взамен Вендела и Артура Луиса Энрике из «Ботафого»

Санкт-Петербургский «Зенит» объявил о достижении соглашения с бразильским футбольным клубом «Ботафого» о взаимном переходе игроков. Российская команда получит атакующего полузащитника Луиса Энрике, взамен на родину с берегов Невы вернутся бразильцы Артур и Вендел.

Последний покинет расположение сине-бело-голубых по окончании ткущего сезона Российской премьер-лиги. Контракт с 24-летним Энрике заключен на четырехлетний период с возможностью продления ещё на один сезон.

Журналист Фабрицио Романо выяснил, что «Зенит» заплатил за его переход 35 миллионов евро. Это рекордная сумма продажи футболиста для «Ботафого». Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 27-летний Вендел в составе «Зенита» с 2020 года стал четырехкратным чемпионом России, победителем кубка и трехкратным обладателем суперкубка РФ.



