«Зенит» обыграл «Крылья Советов»в матче Кубка России по футболу
Петербургский ФК «Зенит» обыграл самарские «Крылья Советов» в матче четвертого тура группового этапа Кубка России по футболу.
Счет составил 2:1 в пользу петербургской команды. Голы за «Зенит» забил Иван Сергеев (17, 46 минуты), за «Крылья Советов» - Александр Чиркович (79).
В группе В «Зенит» (6 очков) занимает третье место, «Крылья Советов» (6 очков) - второе, обгоняя петербургскую команду по доппоказателям. Лидером группы является московский «Спартак» (12), последнее место - «Факел» (0).
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