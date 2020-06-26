«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Петербургский "Зенит" выиграл матч с самарским футбольным клубом «Крылья Советов» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч РПЛ «Ахмат» - «Сочи» закончился ничьей

По данным Интерфакса, игра завершилась со счетом 2:1.

Счет открыли «Крылья Советов» на 44-й минуте матча. В ворота "Зенита" мяч направил Максим Глушенков.

Победу петербургский клуб одержал благодаря дублю Артема Дзюбы. Оба гола были совершены с пенальти на 64-й и 70-й минутах.

По данным агентства, "Зенит" (56 очков) является лидером турнирной таблицы, «Крылья Советов» (22 очка) занимают последнее 16 место.


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