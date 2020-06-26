Матч РПЛ «Ахмат» - «Сочи» закончился ничьей
Матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между футбольными клубами "Ахмат" (Грозный) и "Сочи" завершился со счетом 1:1.
Как сообщает Интерфакс, счет игры открыл футболист грозненского клуба Денис Глушаков на 33-й минуте. В дополнительное время к первому тайму сочинцы отыгрались. Гол в ворота «Ахмата» направил Никита Бурминстров.
По данным агентства, «Сочи» (28 очков) находится на 10-м месте в турнирной таблице, «Ахмат» (24 очка) – на 14-м месте.
Этот матч возобновил программу 24-го тура чемпионата, который был приостановлен из-за коронавируса. Ранее стало известно, что матч "Оренбург" – "Краснодар" в рамках турнира не состоится из-за заражения COVID-19 нескольких игроков "Оренбурга".
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