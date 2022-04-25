«Зенит» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ

Петербургский клуб «Зенит» обыграл «Краснодар» в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ).

Счет игры составил 3:1 в пользу петербургской команды.

В команде «Зенита» голы забили Иван Сергеев, Малком, Магомед Оздоев. У «Краснодара» гол реализовал Ираклий Манелов.



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ТЕГИ:КраснодарЗенит
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