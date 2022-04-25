«Зенит» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ
25 апреля 202221:14
Петербургский клуб «Зенит» обыграл «Краснодар» в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ).
Счет игры составил 3:1 в пользу петербургской команды.
В команде «Зенита» голы забили Иван Сергеев, Малком, Магомед Оздоев. У «Краснодара» гол реализовал Ираклий Манелов.
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25 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru