«Зенит» обыграл «Химки» в чемпионате России по футболу
Лидер чемпионата России по футболу «Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл подмосковные «Химки» на своём поле. Встреча 24 тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
Первый мяч на четвертой минуте компенсированного к первому тайму времени в ворота гостей провёл Вячеслав Караваев. Второй гол был забит также в добавленное время, но уже ко второму тайму и матчу в целом. Отличился полузащитник «сине-бело-голубых» Андрей Мостовой.
«Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу, в его активе 51 очко. На четыре балла отстаёт московский «Спартак». «Локомотив» и «ЦСКА» идут на третьем и четвёртом месте с равным количеством очков – 43.
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