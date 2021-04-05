«Зенит» обыграл «Химки» в чемпионате России по футболу

Лидер чемпионата России по футболу «Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл подмосковные «Химки» на своём поле. Встреча 24 тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Первый мяч на четвертой минуте компенсированного к первому тайму времени в ворота гостей провёл Вячеслав Караваев. Второй гол был забит также в добавленное время, но уже ко второму тайму и матчу в целом. Отличился полузащитник «сине-бело-голубых» Андрей Мостовой.

«Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу, в его активе 51 очко. На четыре балла отстаёт московский «Спартак». «Локомотив» и «ЦСКА» идут на третьем и четвёртом месте с равным количеством очков – 43.

