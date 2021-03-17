«Зенит» обошел ЦСКА со счетом 3:2 в рамках чемпионата России

Санкт-Петербургская команда "Зенит" выиграла матч с московским ЦСКА в 23-м туре чемпионата России. Об этом сообщает РИА Новости.



В составе "Зенита" голы забили Артем Дзюба на 33-й минуте встрече и полузащитник Вендел. Среди футболистов ЦСКА смогли выделиться Саломон Рондон и Никола Влашич, который реализовал пенальти. Отмечается, что на 53-й минуте игры с поля был удален полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов.

По итогам дня "Зенит" занимает первую строчку в турнирной таблице. У клуба 48 баллов. ЦСКА перешел на третье место с 40 очками. Армейцы проведут встречу с Тамбовом 4 апреля, а "Зенит" 5 апреля сыграет с "Химками".

