«Зенит» вырвал ничью с «Челси» в добавленное время

Петербургский ФК «Зенит» вырвал ничью в матче с британским «Челси» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Счет игры составил 3:3. Решающий гол забил Магомед Оздоев на 4-ой из шести минут добавленного времени. Также голы в составе «Зенита» забили Клаудиньо (38) и Сердар Азмун (41).