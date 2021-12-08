«Зенит» вырвал ничью с «Челси» в добавленное время
Петербургский ФК «Зенит» вырвал ничью в матче с британским «Челси» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Счет игры составил 3:3. Решающий гол забил Магомед Оздоев на 4-ой из шести минут добавленного времени. Также голы в составе «Зенита» забили Клаудиньо (38) и Сердар Азмун (41).
Все, 3:3! Фантастический, громкий и максимально яркий матч на «Газпром Арене»! #ЗенитЧелси pic.twitter.com/UIPKhq2TVF— ФК «Зенит» (@zenit_spb) December 8, 2021
В команде «Челси» отличился Тимо Вернер (2, 85 минуты) и Ромелу Лукаво (62 минута).
Матч прошел в Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
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