«Зенит» вырвал ничью с «Челси» в добавленное время

Петербургский ФК «Зенит» вырвал ничью в матче с британским «Челси» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Счет игры составил 3:3. Решающий гол забил Магомед Оздоев на 4-ой из шести минут добавленного времени. Также голы в составе «Зенита» забили Клаудиньо (38) и Сердар Азмун (41).

В команде «Челси» отличился Тимо Вернер (2, 85 минуты) и Ромелу Лукаво (62 минута).

Матч прошел в Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:ФутболЗенит
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