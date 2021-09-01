Защитник Чистяков из-за травмы покинул расположение сборной России по футболу
Игрок петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков получил травму на тренировке и не сможет сыграть за сборную России по футболу в сентябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, сообщает пресс-служба национальной команды.
Старший врач сборной Владимир Хайтин уточнил, что защитник подвернул голеностоп и его отпустили в расположение клуба «для дальнейшей диагностики и лечения».
Ранее из-за травмы сборную покинул Станислав Магкеев из московского «Локомотива», которого и должен был заменить Чистяков.
В сентябре сборная России в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, который пройдет в Катаре, сыграет со сборными Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (Москва, 7 сентября).
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