Заключительный этап Tenzor International Cup 2022 пройдёт с 8 по 11 сентября

Третий по счету этап всероссийской серии парусных регат — открытого Кубка Tenzor International Cup 2022 станет кульминационным. Он пройдет с 8 по 11 сентября в яхт-клубе Tenzor Sailing Club в Московской области. В соревновании примут участие два десятка сильнейших парусных команд, собравших в экипажи почти сотню титулованных яхтсменов из России, Сербии и Белоруссии.

Бескомпромиссная и напряженная борьба на первых двух этапах серии не выявила явного фаворита. Во главе общего зачета — команды ZID art Sailing Team (Сербия), «Русские Богатыри» (Россия) и Eyed Mushrooms (Россия). Ближайшие соперники — Tenzor Sport, Russo Trans, Kalina Racing Team, Tenzor Legal, ELF/Hubex — дышат в спину и имеют все шансы сразиться за призы.

На третьем этапе Tenzor International Cup 2022 участникам будут начислены двойные очки. Это добавит спортивной интриги и может значительно повлиять на позиционную расстановку в классификации.

По итогам третьего этапа серии Tenzor International Cup 2022 пройдут сразу две церемонии награждения. Свои награды получит тройка призеров третьего этапа, а также лидеры в специальных номинациях: «женский зачет — лучшая рулевая» и «мужской зачет — лучший тактик». Затем состоится награждение победителей и призеров первых трех российских этапов Серии. которые получат денежные призы от Tenzor Consulting Group.

