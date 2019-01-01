Спорт
Матч в Туле является первым в новом сезоне РПЛ, передаёт Интерфакс.
Забит первый гол в новом сезоне Чемпионата России
12 июля20:49
Динамовец Мигел Кардозу забил первый гол в Российской премьер лиге (РПЛ) сезона-2019/20. Он отличился в матче с тульским «Арсеналом».
Мяч был забит на 16-й минуте игры.
Матч в Туле является первым в новом сезоне РПЛ, передаёт Интерфакс.
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