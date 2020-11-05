Спортивный арбитраж озвучит решение по России до конца года
Судебное решение по разбирательству между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством будет принято до конца текущего года. Такие сроки обозначены в специальном заявлении Спортивного арбитражного суда (CAS) .
Объявление сделано по итогам закрытых слушаний, которые проходили с понедельника, 2 ноября в швейцарской Лозанне. Кроме того, практически все участники давали показания по видеосвязи в связи с пандемией коронавируса.
Исполком WADA в конце 2019 года принял решение об отстранении российских спортсменов на 4 года от участия в любых крупных международных соревнованиях, включая Олимпиаду. Запрет был введён по рекомендации независимого комитета по соответствию. «Чистым» атлетам из России позволили выступать в нейтральном статусе при выполнении определенных требований.
Решение вступит в силу, если его подтвердит CAS.
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