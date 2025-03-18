Ярославский «Локомотив» впервые выиграл Кубок Континента
Ярославский клуб «Локомотив» выиграл регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги и впервые стал обладателем Кубка континента.
Накануне команда в домашнем матче обыграла владивостокский «Адмирал», пишет RT. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу ярославских хоккеистов.
Команда, занимавшая первое место в таблице Западной конференции, набрала 98 очков в 66 встречах. «Локомотив» стал недосягаем для лидера Восточной конференции, челябинского «Трактора», набравшего 92 очка. В результате ярославский клуб досрочно стал победителем регулярного чемпионата КХЛ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru