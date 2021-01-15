Японский министр не исключил отмену Олимпиаду в Токио
15 января 202114:33
Японский министр административной и нормативной реформы Таро Коно не исключил, что Олимпийские игры в Токио могут быть отменены. По его словам, он допускает любые варианты развития событий, передает Associated Press.
По словам Коно, все сценарии возможны.
«Олимпийский комитет, должно быть, думал о плане Б, плане С. Ситуация сложная. Должен быть запасной план», - сказал глава министерства.
Ранее другие официальные лица Японии заявляли, что Олимпиада непременно состоится 2021 году.
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15 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru