Японский министр не исключил отмену Олимпиаду в Токио

Японский министр административной и нормативной реформы Таро Коно не исключил, что Олимпийские игры в Токио могут быть отменены. По его словам, он допускает любые варианты развития событий, передает Associated Press.

По словам Коно, все сценарии возможны.

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«Олимпийский комитет, должно быть, думал о плане Б, плане С. Ситуация сложная. Должен быть запасной план», - сказал глава министерства.

Ранее другие официальные лица Японии заявляли, что Олимпиада непременно состоится 2021 году.


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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ТокиоОлимпиада
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