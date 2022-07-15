Япония примет ЧМ по легкой атлетике 2025 года
Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) выбрал Токио городом, который примет чемпионат мира 2025 года, сообщает пресс-служба World Athletics.
Также на проведение ЧМ претендовали Найроби (Кения), Сингапур и Силезия (Польша).
Также были избраны города - хозяева чемпионатов мира по легкоатлетическому кроссу в 2024 и 2026 годах. Так, в 2024 году первенство примут хорватские города Медулин и Пула, в 2026-м – Таллахасси (США).
Напомним, международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Россию и Белоруссию от участия в тендере на покупку телевизионных прав на трансляцию Олимпиад в Италии в 2026 году и в США в 2028 году.
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