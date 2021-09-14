«Янг Бойз» обыграл «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов
14 сентября 202122:15
ФК «Янг Бойз» вышел победителем после встречи с «Манчестер Юнайтед» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Счет игры составил 2:1 в пользу швейцарского клуба.
Первый гол был забит Криштиану Роналду, который недавно перешел в английский клуб. Гол был забит на 13-й минуте.
«Янг Бойз» отыгрались во втором тайме: Муки Нгамеле забил гол на 66-й минуте. Победу команде обеспечил гол Жордано Сибачо во время 5 минут компенсированного времени.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru