«Янг Бойз» обыграл «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов

ФК «Янг Бойз» вышел победителем после встречи с «Манчестер Юнайтед» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

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Счет игры составил 2:1 в пользу швейцарского клуба.

Первый гол был забит Криштиану Роналду, который недавно перешел в английский клуб. Гол был забит на 13-й минуте.

«Янг Бойз» отыгрались во втором тайме: Муки Нгамеле забил гол на 66-й минуте. Победу команде обеспечил гол Жордано Сибачо во время 5 минут компенсированного времени.

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ФОТО: pixabay.com
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