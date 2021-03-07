Ян после дисквалификации потерял титул чемпиона UFC

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян получил дисквалификацию. На турнире UFC 259 в Лас-Вегасе он применил запрещённый удар коленом против американского соперника Алджамейна Стерлинга.

Ян сумел выстроить ход поединка в свою пользу уже в середине первого раунда, преодолев активный прессинг Стерлинга. В третьем раунде сказалась усталость американского бойца, и инициатива полностью перешла к россиянину. Запрещенный удар коленом в голову из неправильной позиции, когда Стерлинг не держал руки на канвасе, Ян нанёс в четвертом раунде.

После дисквалификации российский боец также лишился титула чемпиона UFC, отмечает RT.

Это поражение стало вторым в профессиональной карьере Яна.

Напомним, в октябре 2018 года российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, победивший ирландца Конора Макгрегора в титульном бое Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), был дисквалифицирован на девять месяцев и оштрафован на полмиллиона долларов за драку, устроенную после поединка.

