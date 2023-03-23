World Athletics восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики

Однако российские и белорусские легкоатлеты не смогут участвовать в международных соревнованиях из-за спецоперации на Украине.

Отмечается, что решение о восстановлении ВФЛА приняли по рекомендации рабочей группы. ВФЛА была отстранена в 2015 году из-за допинговых нарушений.

Ранее сообщалось, что Европейская легкоатлетическая ассоциация (EAA) сохранила санкции в отношении спортсменов из России и Белоруссии.

