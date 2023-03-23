World Athletics восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики

Совет Международной федерации легкой атлетики (World Athletics) восстановил статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) после семилетнего отстранения, сообщил президент спортивной федерации Себастьян Коу во время пресс-конференции.

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Однако российские и белорусские легкоатлеты не смогут участвовать в международных соревнованиях из-за спецоперации на Украине.

Отмечается, что решение о восстановлении ВФЛА приняли по рекомендации рабочей группы. ВФЛА была отстранена в 2015 году из-за допинговых нарушений.

Ранее сообщалось, что Европейская легкоатлетическая ассоциация (EAA) сохранила санкции в отношении спортсменов из России и Белоруссии.

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Фото: worldathletics.org
ТЕГИ:СпортсменыРоссиянеБелоруссияОтстранениеЛегкая Атлетика

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