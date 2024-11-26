Washington впервые в сезоне НХЛ одержал победу без травмированного Овечкина
Washington Capitals одержал победу в гостевом матче матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги над Florida Panthers со счетом 4:1. Это первая победа столичной команды после того, как капитан и нападающий Washington Александр Овечкин 19 ноября получил серьёзную травму.
У 39-летнего россиянина диагностировали перелом левой малоберцовой кости после столкновения на площадке с форвардом Utah Джеком Макбейном. Овечкин пропустит от четырех до шести недель. Это самая серьезная травма в его спортивной карьере.
Автором одной из заброшенных шайб у Washington Capitals стал российский 20-летний форвард Иван Мирошниченко – он забил в пустые ворота на последней минуте основного времени.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», столичный клуб набрал 29 очков и расположился на третьем месте в Восточной конференции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru