Washington впервые в сезоне НХЛ одержал победу без травмированного Овечкина

Washington Capitals одержал победу в гостевом матче матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги над Florida Panthers со счетом 4:1. Это первая победа столичной команды после того, как капитан и нападающий Washington Александр Овечкин 19 ноября получил серьёзную травму.

У 39-летнего россиянина диагностировали перелом левой малоберцовой кости после столкновения на площадке с форвардом Utah Джеком Макбейном. Овечкин пропустит от четырех до шести недель. Это самая серьезная травма в его спортивной карьере.

Автором одной из заброшенных шайб у Washington Capitals стал российский 20-летний форвард Иван Мирошниченко – он забил в пустые ворота на последней минуте основного времени.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», столичный клуб набрал 29 очков и расположился на третьем месте в Восточной конференции.

