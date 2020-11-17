WADA обеспокоилось принятием закона Родченкова
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обеспокоено принятием в США антидопингового закона, названного именем информатора агентства, бывшего директора московской лаборатории Григория Родченкова.
В тексте опубликованного на сайте WADA заявления отмечается, что закон может поставить под угрозу «наличие единого свода правил для всех спортсменов по всему миру». Антидопинговое агентство считает, что принятый акт может привести к дублированию законов против допинга в разных юрисдикциях.
Организация также сообщила, что не согласна с исключением американского спорта из антидопингового закона, в частности, всех видов студенческого спорта, а также профессиональных лиг, отмечает RT.
Ранее во вторник Сенат США одобрил антидопинговый законопроект, который назван в честь Григория Родченкова. Новый закон позволит американским властям преследовать и привлечь к уголовной ответственности любого человека, участвующего в допинговом сговоре на соревнованиях с участием американских спортсменов.
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