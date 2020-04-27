Выдающийся шорт-трекист Виктор Ан завершил карьеру
Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку 34-летний Виктор Ан принял решение о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Союза конькобежцев России Алексея Кравцова. По его словам, спортсмен прислал письмо о том, что завершает карьеру.
17 сентября 2018 года Ан уже объявлял об уходе из большого спорта, однако затем решил вернуться. Одно время он обсуждал с руководством Союза конькобежцев России возможность по окончании спортивной карьеры войти в тренерский штаб команды. Однако признавался, что хочет посвятить больше времени своей семье.
Вииктор Ан (Ан Хён Су) – уроженец Южной Кореи. До декабря 2011 года он выступал за команду своей родины, а затем принял российское гражданство. Он шестикратный победитель Олимпиады, шестикратный абсолютный чемпион мира, 20-кратный чемпион мира. Восьмикратный обладатель Кубка мира. Экс-рекордсмен мира на дистанциях 1000, 1500 и 3000 метров. Ан - единственный спортсмен-мужчина, выигравший три золотые медали зимних Игр в составе сборной России.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
87 147+6 198 / сут.
Умерли
794+47 / сут.
Выздоровели
7 346+579 / сут.
- Индекс самоизоляции в Москве опустился до 2,9
- Министр предупредил Путина об адской жаре летом 2020 года
- ВОЗ: Темпы прироста заболеваемости COVID-19 в Москве и Петербурге заметно снижаются
- «Шокирована безграмотностью!» Арбатова ответила Долиной на критику феминизма
- Шоубиз на карантине: Ванна из Доширака, кино и обнаженка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru