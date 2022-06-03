Всероссийская серия парусных регат «Tenzor International Cup» стартует в Подмосковье

Всероссийская серия парусных регат – открытый Кубок «Tenzor International Cup 2022» стартует первым этапом с 3 по 5 июня. Соревнования пройдут в самой современной яхтенной локации Подмосковья - яхт-клубе Tenzor Sailing Club.

В общей сложности турнир состоит из четырёх этапов – три из них будут проведены с июня по сентябрь в Московской области на Пестовском водохранилище, а четвертый - гранд-финал, предположительно, пройдёт в начале ноября за границей. Призовой фонд составляет два миллиона рублей.

На первый этап соревнований подали заявки около 100 человек. Два десятка сильнейших команд собрали в свои экипажи опытных и титулованных яхтсменов из России, Белоруссии, Сербии, Италии, Германии. Сред них – участники, призёры и победители различных чемпионатов и серий в России, Европе, мире, олимпийцы, члены сборной РФ по парусному спорту и действующие чемпионы страны.

Серия парусных регат Tenzor International Cup 2022 пройдёт на Пестовском водохранилище – самом обширном в Московской области. Там уже не однажды проводились крупные парусные соревнования федерального и мирового уровня. На этот раз заплывы будут организованы на килевых лодках класса mX700 отечественного производства.

Кроме того, на первом этапе соревнований участников, гостей и болельщиков ждет интересная береговая программа. Так, в субботу 4 июня заявлен масштабный яхтенный праздник - с детской программой, спектаклем, фотозоной и другими активностями.

Взрослые могу принять участие в игре «Интерактивный сомелье» от винного дома и получить приз от организаторов. Вести онлайн трансляции регаты и брать интервью у спортсменов будет комментатор и телеведущий Алексей Жиров.

